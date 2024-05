A Toscana TV Cecilia Del Re, candidata sindaca a Firenze per la lista Firenze Democratica, ha parlato anche del tema stadio: “Questo sarà un argomento bollente per il prossimo sindaco della città. Soprattutto ci sono dubbi per una situazione che vede alcuni fondi già stanziati e altri fondi che mancano per un restyling che fatica ad andare avanti. Le cifre esatte non si sanno, l'amministrazione non le rende note, ma si parla di 100 milioni”.

"I fondi del PNRR non sono stati gestiti bene, perché al di là di questi si è tolto fondi per il progetto stadio ai comuni del Chianti. È mancato un confronto con Fiorentina e con il Governo, anche quando c'era da decidere dove andare a giocare durante i lavori. C'è da capire se adesso si può andare avanti sul "modello Venezia", con il comune Veneto che ha chiesto un mutuo per finire i lavori, oppure si dovranno cercare fondi altrove. Certo è che il restyling deve andare avanti, altrimenti i fondi guadagnati si perdono".