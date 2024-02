Parisi torna a respirare aria di casa e l'occasione per il rilancio è perfetta: Italiano ha disperato bisogno di rigenerarlo

Sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà di Cristiano Biraghi, e non solo quelle vissute a Bologna: nell'ultimo mese e mezzo però il capitano viola non ha avuto concorrenza. Parisi infatti è partito dal primo minuto solo contro l'Inter ed è stato ai box anche per un po' di tonsillite. La gara di domani a Empoli però, appare come l'occasione perfetta per il rilancio del classe 2000, che tornerà proprio nello stadio che l'ha lanciato a grandi livelli. Italiano ha la massima necessità di ritrovare la reale versione di Parisi, mai vista fin qui a Firenze se non a sprazzi nei primi due mesi.