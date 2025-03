Tiberio Guarente, ex centrocampista che ha giocato a lungo nell'Atalanta, ha commentato così al PentaSport di Radio Bruno la partita di domani dei bergamaschi contro la Fiorentina.

“L'Atalanta è sempre stata una squadra che ha investito tanto sul settore giovanile e sul centro sportivo: sono sicuro che la Fiorentina stia facendo lo stesso grande salto di qualità col Viola Park. L'Atalanta ha sempre cercato di portare su i giocatori dal settore giovanile da ben prima dell'arrivo di Gasperini, e adesso ha creato attorno a sé una grande attrattiva anche fra i giocatori di alto livello. Infortunato Scamacca, uno dei migliori attaccanti del campionato, hanno preso un attaccante che era un punto interrogativo come Retegui, e guardate quanto ha reso. Sono bravi nel trovare calciatori con le caratteristiche esatte che cercano"

“Palladino avrà bei problemi nello scegliere il centrocampo che preferisce, anche se credo sia un vantaggio per via della caratteristiche diverse degli interpreti. Fagioli ha grande qualità, Folorunsho ha fisicità, Mandragora sta diventando importante. Sono convinto che la Fiorentina lotterà fino alla fine contro chiunque, i piazzamenti europei sono fattibili, poi chiaramente l'impegno della Conference ti porta via energie, ma questo si sposa anche con l'abbondanza a centrocampo. Ederson squalificato? Lui è il fulcro dell'Atalanta, quando cala lui ne soffre tutta la squadra. Difende, attacca, segna: è un giocatore veramente da big, non che l'Atalanta non lo sia"

“Difficile trovare un allenatore che ha allenato per 9 anni la stessa squadra, sarà difficile ricominciare da capo per l'Atalanta, ma gli auguro di continuare un percorso del genere anche col prossimo allenatore. Gasperini ha creato un'armonia perfetta, vedremo come reagirà la squadra nell'esprimere il gioco di prima”