La difesa dei (pochi) pezzi pregiati rimasti. I capisaldi della Fiorentina del futuro

La Fiorentina non solo dovrà operare in entrata per trovare sostituti di coloro i quali partiranno, ma dovrà agire anche per difendere i pochi pezzi pregiati che restano nella rosa.

Offerte importanti dalla Premier League

Già in passato per Nicolas Gonzalez sono arrivate offerte importanti dalla Premier League. L'ultima quella del Brentford, la scorsa estate, da oltre 40 milioni di euro. Per il momento sono state tutte rispedite al mittente.

La discreta stagione di Beltran

Qualcosa si comincia a muovere anche per Lucas Beltran tornato ad essere nel giro della nazionale argentina e dopo aver disputato una discreta stagione in maglia gigliata.

Ombre nerazzurre su Kayode

Infine c'è Michael Kayode del quale da tempo si parla di Inter sulle sue tracce.

Tre situazioni che meritano di essere monitorate, ma anche tre giocatori che devono essere dei capisaldi per chi, questa Fiorentina dovranno ricostruire al termine di una stagione che segnerà, molto probabilmente, la fine del ciclo Italiano.