Dopo dieci vittorie di fila, si ferma l'Under 17 di Capparella. Il Catanzaro stoppa la Fiorentina

Si è giocata questa mattina Catanzaro-Fiorentina presso il “Centro Tecnico Federale” del capoluogo calabrese, valida per la dodicesima giornata del campionato Under 17.

Il pari di Batignani

Al 10′ i viola di mister Capparella avevano trovato il pari con Batignani, con il primo tempo chiuso sull' 1-1. Nella ripresa il risultato non cambia, il Catanzaro dimostra grande carattere e forza in campo contro una Fiorentina che pur avendo avuto delle occasioni non le ha sapute sfruttare.

Mai sconfitta ancora la Fiorentina

Con questo risultato, è pareggio per l'Under 17, che dopo 10 vittorie di fila, si ferma in Calabria. Ancora nessuna sconfitta per i ragazzi di Capparella.