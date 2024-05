Lui 87 anni, lei 83: la bella storia d'amore dei due tifosi viola che partiranno alla volta di Atene per stare accanto alla Fiorentina

La Repubblica racconta una delle tante storie che i tifosi della Fiorentina si porteranno dietro durante la loro trasferta verso Atene. Una storia che vede protagonisti Renzo e Rosanna Tascini, marito e moglie di Follonica rispettivamente di 87 e 83 anni, abbonati e pronti a vivere fianco a fianco la loro prima finale europea.

“Mercoledì era appena finita la partita con il Bruges e sento squillare il telefono. È uno dei miei figli, Stefano, che mi chiede il numero della carta d’identità mio e di mia moglie — racconta Renzo — Stava prenotando i biglietti della nave per la Grecia, ci ha fatto questa sorpresa enorme. È la prima volta che come famiglia ci muoviamo per un evento così e sono ancora emozionato all’idea di andare tutti insieme a vedere la Fiorentina, per giunta così lontano”.