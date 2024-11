Il direttore di SportItalia, Michele Criscitiello, sul sito dell'emittente TV ha parlato della situazione del Milan, facendo un accostamento con la Fiorentina.

“Il Milan non si può permettere di restare fuori dalla prossima Champions - ha scritto - Sarebbe un dramma sportivo senza precedenti, con una competizione allargata anche ai club più mediocri di Belgio e Portogallo. La responsabilità resta della società che finora ha capito ben poco della stagione in corso”.

E poi: “Cardinale entra negli spogliatoi in trionfo a Madrid. Come se avesse vinto la Champions. I tifosi da social esultano al successo di Madrid come impresa storica da raccontare ai figli. Tutto questo è giusto e consentito se sei il Bologna o la Fiorentina. Se sei il proprietario del Milan o sei tifoso del Milan devi esultare, certo, ma le vittorie nel derby e con il Real non possono passare come le imprese di una vita soprattutto se prima e dopo guardi la classifica di serie A e ti viene il magone”.