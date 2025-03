Il difensore della Fiorentina Pablo Marì ha parlato della vittoria della sua viola contro il Lecce sui social. Queste le sue parole:

"Felicissimo per la vittoria e per il mio

primo match da titolare con la Fiorentina. Una grande serata per tutta la squadra . Grazie alla mia famiglia per essere sempre al mio fianco e

ad @actalent per avermi accompagnato in ogni momenta della mia carriera"