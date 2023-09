"Sabiri a Genova pensava solo al Marocco e al Mondiale, mentre Stankovic ha un carattere molto forte"

Stefano Zaino, giornalista di Repubblica, ha commentato a Radio Bruno Toscana le vicende legate al mondo Fiorentina:

“Sabiri a Genova è passato rapidamente da essere un eroe (per il gol vittoria in un derby ndr) a contestato per il suo comportamento. Prima del Mondiale pensava solo al Qatar, non giocava con la Sampdoria ma solo col Marocco. Poi al suo ritorno, la situazione è crollata”.

Poi su uno degli avversari europei della Fiorentina: “Stankovic al Ferencvárosi? Un tecnico molto caratteriale. Arrivato dopo Giampaolo alla Sampdoria era convinto di salvare la squadra, ma poi non è andata così. Il suo rendimento è stato molto negativo, con soli 17 punti in 30 partite”.