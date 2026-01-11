Ndour: "Mi trovo molto bene in questo modulo, abbiamo trovato l'assetto per uscire dalla crisi. Due punti persi? No, uno guadagnato"

Il centrocampista viola Cher Ndour ha parlato così del pari contro il Milan:

"E’ vero, abbiamo subito gol nei finali ma a Roma lo avevamo anche fatto. Oggi non credo ci sia stato un calo di concentrazione, penso che il Milan abbia solo fatto un grande gol. Dobbiamo continuare così.

Modulo nuovo? Mi trovo molto bene in questo modulo. Credo che stiamo lavorando molto bene ma come sta lavorando bene la squadra, abbiamo trovato forse l’assetto giusto e dobbiamo continuare ad allenarci bene. Se c’è rammarico dopo un pareggio contro il Milan vuol dire che possiamo puntare in alto, siamo una squadra forte, abbiamo forse superato questo brutto momento ma non abbiamo fatto niente e se continuiamo con queste prestazioni in crescendo, potremo uscire da questa situazione.

Aspetto fisico? Siamo una squadra che sta meglio fisicamente, abbiamo gamba in tutti i reparti, una grossa mano ce la stanno dando quelli che entrano nel secondo tempo. Hanno sempre fatto bene, questo è sinonimo di essere gruppo e tutti sul pezzo, è quello che vuole il mister.

Un punto guadagnato o due persi? Nella situazione in cui siamo adesso è sempre un punto guadagnato, come dice il mister".