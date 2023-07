Sutalo, un sogno ormai fuori mercato per la Fiorentina. Ma un club di Serie A prova a far concorrenza al Lipsia

Per la Fiorentina, il difensore della Dinamo Zagabria Josip Sutalo è ormai un nome fuori dai parametri economici viola. Le richieste del club croato non scendono e sembrano poter essere accontentate solo da un club come l'RB Lipsia, che deve trovare un sostituto a Gvardiol andato al City.

Tuttavia, i tedeschi non sono gli unici concretamente interessati al ‘sogno’ di mercato viola. Secondo quanto riportato dal portale de La Gazzetta dello Sport, il Napoli piomba su Sutalo come potenziale sostituto di Kim Minjae. C'è da dire che il Lipsia è in netto vantaggio su tutte le concorrenti.