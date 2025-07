Come scrive il portale footballscouting.it, la Fiorentina ha chiuso per l'arrivo in viola di un giovane portiere per il settore giovanile viola. Dalla Sestese è in arrivo il portiere classe 2012 Diego Taddei.

Estremo difensore moderno che, nonostante la giovane età, ha già una struttura fisica molto importante. Abile nelle uscite e nell’impostazione dal basso, oltre a disporre di grande reattività ed ottimi riflessi.