Il punto sul mercato: dopo il cambio in difesa, potrebbe arrivare il colpo a centrocampo. Lovric fattibile, Cardoso invece...

E' un giorno storico, in un certo senso, per la Fiorentina. Dopo sette anni, infatti, è stato venduto uno dei capitani del club viola come Nikola Milenkovic al Nottingham Forest. Non tanto per l'incasso dalla società inglese, quanto per la diminuzione del monte ingaggi (il serbo percepiva 3 milioni netti all'anno). E al suo posto è arrivato Marin Pongracic, ancora non ufficiale, ma lo sarà a brevissimo. Il croato arriva per circa 17 milioni di euro, e altri 2,1 di ingaggio, diventando così uno degli acquisti più cari della storia della Fiorentina.

Si avvicina a grandi passi Colpani

La dirigenza gigliata, guidata da Ferrari e Pradè, continua comunque a lavorare in entrata. La chiusura per Colpani non è poi così lontana, trequartista che ovviamente ha chiesto Palladino, ma questo potrebbe condurre alla cessione di Gonzalez, il cui futuro resta incerto. D'altronde, ormai è chiaro che questa sarà un'estate di rivoluzione. Totale. Vicino però l'incontro per il rinnovo di Ranieri, un sicuro titolarissimo della prossima stagione.

Lovric fattibile, Cardoso meno

Ancora in entrata, ancora a centrocampo, si tratta per Cardoso. Il giocatore americano del Betis piace molto ma la richiesta è alta: 25 milioni. Difficile che venga fatto un esborso del genere, mentre più probabile è l'ingaggio di Lovric, per cui l'Udinese chiede meno di una decina di milioni di euro. Vranckx resta in orbita, così come Locatelli, ma parliamo di profili più internazionali che difficilmente arriveranno a Firenze. In uscita, c'è sempre Amrabat, così come Ikone e Nzola. Ribadiamo: la Fiorentina questa estate cambierà tanto, non solo il prezzo degli abbonamenti… Sono ore decisive per il futuro di questa squadra.