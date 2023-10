Parisi e una sfida da ex in bilico, con vista sulla Conference

Da quando è arrivato alla Fiorentina, Fabiano Parisi è migliorato tantissimo e le sue prestazioni migliorano giornata dopo giornata. La vittoria a Napoli, nonostante un grave errore, è per distacco la sua miglior partita in maglia viola. Adesso è arrivato il momento di affrontare il suo passato… o forse no.

Come riporta La Nazione, Italiano tiene in considerazione l'impegno europeo e alternerà Parisi e Biraghi tra campionato e Conference League. Il classico ballottaggio è aperto, con vista sull'Europa. Anche perché, in questo momento, sull'altra fascia il classe 2004 Michael Kayode è sostanzialmente imprescindibile.