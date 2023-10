Riflettori accesi lunedì sera al Franchi per il grande ritorno della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Terza in classifica, la compagine gigliata si appresta ad ospitare l’Empoli di Andreazzoli, fra le peggiori in Europa, a stessa detta del suo tecnico. Una chance – l’ulteriore – per Fabiano Parisi, l’ex Azzurro pronto a sfidare il proprio passato.

E Cristiano Biraghi? Il posto del capitano è stato seriamente messo in discussione dalle recenti prestazioni del terzino campano, che insieme a Kayode dà vita alla Rivoluzione Verde intrapresa dal club di Commisso. Non solo giovane, ma anche Italiana, visto il numero sempre più consistente di titolari nostrani nell’undici di Italiano.

Dunque, chi partirà dal primo minuto contro i toscani? Veramente difficile dirlo, visto specialmente il match cruciale di giovedì prossimo, quello che la Viola non può assolutamente mancare di vincere. Ipotizzabile allora di vedere proprio l’ex Empoli contro la sua vecchia banda, che ormai conta pochi giovani assi rispetto a qualche stagione fa. Certo, c’è sempre quel Baldanzi che tanto intriga Pradè e Barone, ma dopo lo stop con l’Under 21 l’ultimo gioiellino di casa Corsi potrebbe essere tenuto al fresco.

Tornando al ballottaggio sulla sinistra, Parisi, a differenza di Biraghi, si è potuto riposare durante questa sosta, mentre il numero 3 ha preso parte al match del San Nicola ed è partito alla volta di Londra. Nessuna fatica eccessiva, ma per queste ragioni è possibile che il Capitano venga preservato per i serbi della Conference, avversario da tre punti... così come i “cugini” dalla Provincia.