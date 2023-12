La Fiorentina di Galloppa affonda ma il cambio format può salvarla dalla retrocessione. Risultati e classifica Primavera

Un'altra giornata storta per la Fiorentina Primavera di Galloppa che ieri ha ceduto in casa anche al Lecce, in uno scontro diretto vero e proprio per la salvezza. La squadra viola è tristemente penultima, in piena zona retrocessione, ma il cambio format potrebbe darle una grossa mano: quest'anno infatti, solo l'ultima retrocederà in Primavera 2.

Empoli-Sampdoria 3-0

Fiorentina-Lecce 0-2

Atalanta-Torino 1-1

Cagliari-Frosinone 4-2

Juventus-Bologna 1-2

Verona-Sassuolo 1-0

Inter-Milan

Lazio-Monza

Genoa-Roma

Classifica Primavera 1: Inter 27, Milan 26, Sassuolo 26, Lazio 25, Roma 24, Torino 23, Empoli 22, Cagliari 21, Atalanta 20, Juventus 20, Genoa 18, Verona 16, Bologna 14, Sampdoria 14, Lecce 14, Monza 11, Fiorentina 10, Frosinone 3.