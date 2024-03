Poco amato da Firenze e poco sostenuto dalla società: la stima potrebbe non bastare a Italiano, le prospettive della Fiorentina neanche

Che ne sarà di Vincenzo Italiano ancora resta un mistero ma certo è che l'aria da fine ciclo c'è tutta, tra dichiarazioni, toni usati e fatti degli ultimi mesi. Nell'analisi del Corriere dello Sport si ricorda come il tecnico abbia riportato la Fiorentina ad una dimensione europea, pur commettendo errori e gestendo una squadra tutto fuorché perfetta.

Eppure l'amore reale non è mai sbocciato con Firenze, ci si ferma alla stima, quella della sua società, che non l'ha sostenuto nel momento del bisogno (il mercato, e non solo quello dell'ultimo gennaio). Sul banco delle riflessioni ci sono anche le prospettive della Fiorentina, incerte e legate anche ai risultati del finale di questa stagione.