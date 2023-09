Beltran e il suo regalo a fine gara a un tifoso del River Plate

L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, non appena terminata la partita vittoriosa contro l'Atalanta, ha deciso di fare un bel regalo ad un tifoso del River Plate, presente sugli spalti del Franchi. A lui ha donato la propria maglietta con la quale ha disputato i minuti finali della gara in cui è entrato per prendere il posto di Nzola.

Tra l'altro il suo ingresso in campo è stato anche importante per il risultato finale perché è stato lui a portare avanti l'azione del 3-2.