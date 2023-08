Cambio di programma in casa Fiorentina: niente Viola Park, le ultime due amichevoli si giocheranno al Franchi! I dettagli

Cambio di programma in casa Fiorentina: il club viola cambia il luogo di svolgimento delle ultime due amichevoli del precampionato. Le partite, infatti, dell'11 e del 12 agosto, contro Sestri Levante e OFI Creta, inizialmente previste al Viola Park, si disputeranno all'Artemio Franchi. Il pubblico, logicamente, potrà accedere agli eventi.

Ecco il comunicato: “ACF Fiorentina comunica che le amichevoli contro il Sestri Levante e l’OFI Creta di venerdì 11 agosto e sabato 12 agosto, entrambe con calcio d’inizio alle ore 20:00, saranno disputate allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze".

Quindi la nota per i tifosi: "Per informazioni relative all’acquisto dei biglietti per assistere all’evento sarà possibile consultare il sito ufficiale www.acffiorentina.com”.