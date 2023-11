Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato da DAZN all'interno di uno speciale dedicato al Viola Park.

“Promesse tutte mantenute”

“Ho mantenuto tutte le promesse che ho fatto - ha dichiarato Commisso - Non ho detto mai che dall'oggi al domani saremmo andati in Champions League. Ho detto che investirò per portare la Fiorentina in posizioni più alte di classifica e che lascerò qualcosa in eredità. E il Viola Park è quello che lascerò”.

Speso il doppio di quanto preventivato

Scendendo più nei particolari del costo del centro sportivo, il numero uno viola ha detto: “Abbiamo speso il doppio di quanto programmato, siamo arrivati a 113 milioni di euro”.