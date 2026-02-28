Rui Patricio fa un piacere alla Fiorentina e la rimanda in Polonia: "Vanoli e i suoi ora hanno imparato la lezione"

La mano di Rui Patricio ieri a Nyon è stata benedetta per la Fiorentina: l'ex portiere portoghese ha pescato infatti il Rakow e ha spedito la squadra viola dalla parte di tabellone opposta a quella dello Strasburgo. Era la soluzione che si auspicava e ora, assicura La Nazione, il gruppo di Vanoli ha imparato la lezione.

Non si può mai abbassare la guardia, soprattutto in campo europeo, specialmente se si è la Fiorentina, se non ci si vuole trovare nei guai: questi anni di Conference League dovrebbero averlo insegnato eppure la squadra di Vanoli ci è ricascata giovedì con lo Jagiellonia. Dopo aver eliminato la leader polacca, ora tocca alla quarta in classifica: vediamo se la lezione sarà stata davvero digerita.