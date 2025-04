Incontro terminato tra Commisso e Funaro al Viola Park: sul piatto le infrastrutture riguardanti la Fiorentina

Nell'intervista di questa mattina, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del futuro dello stadio Franchi: “Il padrone è il Comune, ma lavoreremo con loro per aiutarli a finire. Vogliamo che la Fiorentina abbia un bello stadio, non uno stadio a metà”. Ci sono, dunque, riferimenti alla collaborazione con le istituzioni del territorio. Il tutto è stato confermato da un incontro in giornata.

Incontro Commisso-Funaro da poco terminato

L'incontro tra Rocco Commisso e la sindaca di Firenze Sara Funaro si è svolto al Viola Park ed è terminato poco fa, come riporta Radio Bruno Toscana. Nella chiacchierata durata circa un'ora, sul piatto ci sono le infrastrutture che riguardano la vita del club condivise con il Comune. Si attendono aggiornamenti da Palazzo Vecchio.