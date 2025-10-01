Brekalo beffa Beltran. Un intervento da rosso sull'argentino, una sconfitta incredibile

Il Valencia di Lucas Beltran perde contro il Real Oviedo di Josip Brekalo (1-2): questo il responso del campo nel recupero della Liga andato in scena ieri sera.

Un intervento da espulsione

L'attaccante argentino prestato dalla Fiorentina al Valencia, è entrato in campo al 55' ma non ha inciso tanto sulla gara. Anche se, a dire il vero, ha subito un intervento che era da espulsione all'82' ma che non è stato sanzionato dall'arbitro e sul quale non c'è stato l'intervento correttore del Var.

La rimonta degli ospiti

E così Brekalo (titolare nella sfida) e i suoi compagni sono riusciti a portare a casa tre punti incredibili. Sotto per 1-0 già al 4' (gol di Danjuma), l'Oviedo ha saputo ribaltare questa sfida nel giro di un minuto: Ilic e Rondon hanno segnato rispettivamente all'85' e all'86'. Da segnalare anche un rigore sbagliato dai padroni di casa al 75' con Danjuma che si è fatto parare il tiro dal dischetto da Escandell e un'espulsione di Ilic arrivata in pieno recupero.

Il Valencia è 12esimo in classifica con 8 punti, mentre il Real Oviedo sale al 14esimo con 6.