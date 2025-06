Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Pradè è stato un mio caro amico e un grande direttore sportivo, ma a Firenze l'ha dimostrato poche volte. Quanto a Pioli, con il suo rango e la sua ricchezza sportiva, è la soluzione giusta. Ma attenzione: a convincerlo non è stato il progetto della Fiorentina, dato che ce ne sono tantissimi migliori in Serie A, ma la città di Firenze. Lui ama questa città, vuole vivere qui, torna alla Fiorentina per questo nonostante la confusione che regna in società. Finalmente un po' di fiorentinità nella nostra squadra”.

“La Fiorentina non ha un progetto sportivo”

Poi ha aggiunto: “Che progetto sportivo offrirebbe la Fiorentina? Il presidente è latitante, la dirigenza è contestatissima, sul mercato non c'è nessun segnale di risveglio. Si parla di Dzeko, ma questo ha 40 anni, basta prendere questo tipo di calciatori, sono simbolo di un futuro incerto. Sono preoccupato anche per Kean, la società doveva convincerlo con uno stipendio importante e togliere quella clausola”.