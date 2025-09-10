Di Chiara: "Sentendo le parole, la Fiorentina vuole un salto di qualità. Ma i 92 milioni spesi sono tutti da dimostrare"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della conferenza stampa di Pradè e del mercato viola: “Ci è stato detto che il mercato è concordato, anche Pioli è stato chiaro. E si è palesata la voglia di alzare un trofeo. Ora mi aspetto qualcosa di importante, la società ha speso 92 milioni di euro ma sono tutti da dimostrare sul campo. Sono acquisti con prospettiva, ma nessuno è una garanzia”.

“Difesa tallone d'Achille. A centrocampo Pioli deve capire quello che vuole”

E aggiunge: “La difesa è un po' il tallone d'Achille, come per tante altre squadre funziona così. Ma anche a centrocampo Pioli deve dare forma a quello che vuole lui. In attacco ci sono grandi potenzialità. Pioli e Pradè hanno annunciato la volontà di un salto di qualità, ma adesso deve seguire un percorso di qualità”.