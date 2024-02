Le FORMAZIONI UFFICIALI di Lecce-Fiorentina: out Gonzalez, attacco tutto da inventare per Italiano. Beltran e Nzola in campo, ancora Faraoni sulla destra

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Fiorentina, gara valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A.

Mister Vincenzo Italiano si affida a Terracciano in porta. Difesa a quattro con Biraghi che torna dal primo minuto, mentre a destra si conferma Faraoni insieme a Martinez Quarta e Ranieri al centro. In assenza di Arthur, accanto a Duncan si piazza Maxime Lopez. Sulle fasce Bonaventura adattato e Sottil, con Gonzalez ancora non in condizione per giocare dal primo minuto. Davanti la coppia Beltran-Nzola che batte la concorrenza di Belotti.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All.: D'Aversa.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; M. Lopez, Duncan; Bonaventura, Beltran, Sottil; Nzola. All.: Italiano.