Fiorentina-Lecce 2-3 (17' Oudin, 50' Mandragora, 68' Beltran, 90' Piccoli, 90'+1 Dorgu )

Fiorentina: (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta (46' Milenkovic), Ranieri, Biraghi; M. Lopez, Duncan (46' Mandragora); Bonaventura (46' Belotti), Beltran (78' Parisi), Sottil (65' Gonzalez); Nzola.

90'+7 Finisce qui. La Fiorentina perde 3-2 dopo dopo aver rimontato il primo gol dei salentini e incassando due gol nei minuti di recupero.

90'+4 Fiorentina che va in cerca del pareggio ma il Lecce concede pochissimo in questi ultimi secondi di gara.

90'+1 Gol del Lecce. Incredibile. Krstovic va al tiro con Terracciano che para, il pallone finisce sui piedi di Dorgu che calcia sotto il sette per il 3-2 dei padroni di casa.

90' Saranno 4 i minuti di recupero.

90' Gol del Lecce. In area Nzola non allontana bene il pallone di testa con Piccoli che lo spedisce in testa in porta per il pareggio del Lecce.

89' Ammonito Gonzalez nel tentativo di fermare un contropiede del Lecce.

87' Traversa di Belotti! Il neo-attaccante viola sulla spizzata di testa di Gonzalez calcia verso la porta ma centra il legno, sulla respinta ci prova Parisi ma manda fuori il pallone.

84' Ritmi bassi ora in campo, con la Fiorentina che sta tenendo a bada il Lecce in cerca del gol del pareggio.

81' Ammonito Gendrey per fallo commesso su Biraghi.

78' Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Beltran, va in campo Parisi.

77' Cambio nel Lecce: esce Banda, va in campo Sansone.

76' Ammonito Banda per un fallo commesso su Faraoni.

74' Doppio cambio nel Lecce: escono Gallo e Kaba, vanno in campo Dorgu e Gonzalez.

71' Ammonito Ranieri per fallo commesso su Krstovic.

70' Ci ha preso gusto Mandragora che riprova il tiro da fuori, conclusione che però finisce alta.

69' Cambio nel Lecce: esce Oudin, va in campo Piccoli.

68' GOOOOOL!!! BELTRAN!!!! Come a Monza!!! L'attaccante viola sfrutta un passaggio corto di Falcone in difesa e segna il gol del 2-1!

65' Cambio nella Fiorentina: esce Sottil, va in campo Gonzalez.

62' Errore di Milenkovic con Banda che gli scappa via e va al tiro, decisivo Terracciano in parata.

59' Lecce in attacco con Banda che prova a fare il suo ingresso in area da destra, lo ferma Faraoni ma c'era fuorigioco.

56' Fiorentina che ora sembra molto più in palla dopo il gol del pareggio, Lecce che prova a compattarsi.

53' Altra occasione per la Fiorentina, con Beltran che lavora un bel pallone per Maxime Lopez che va al tiro, para Falcone.

51' Ammonito Almqvist per fallo commesso su Sottil.

50' GOOOOOL!!!! MANDRAGORA! Pallone vagante che finisce sui piedi del centrocampista viola, il quale salta i diretti marcatori e conclude dalla distanza con un bel tiro sul secondo palo per il pareggio viola!

48' Brividi per la Fiorentina con Krstovic che dopo un rimpallo si trova il pallone sui piedi e va al tiro di potenza da posizione ravvicinata calciando fuori.

47' Prova subito ad andare al tiro Belotti, tiro un po' strozzato dato che cade sulla pressione di un difensore avversario.

46' Il secondo tempo inizia con un triplo cambio: escono Martinez Quarta, Duncan e Bonaventura, vanno in campo Milenkovic, Mandragora e Belotti.

45'+1 Finisce il primo tempo. Il Lecce sta vincendo 1-0 contro una Fiorentina quasi impalpabile in campo.

45'+1 Sugli sviluppi di un calcio d'angolo va di testa Oudin con Terracciano che interviene in parata, l'arbitro poi ferma il gioco perché ravvisa un'irregolarità

45' Ci sarà un minuto di recupero.

44' Azione personale di Banda che va al tiro, devia la conclusione Faraoni.

41' Ci prova Bonaventura calciando da fuori, pallone che finisce alto.

38' Canovaccio delle partita che non cambia, con la Fiorentina che non trova spunti in attacco e il Lecce che scatta quando può con i suoi velocisti.

35' Lampo della Fiorentina con il cross di Biraghi a destra per Faraoni che arriva in corsa e va di testa senza inquadrare la porta.

33' Giro palla lentissimo e prevedibile della Fiorentina, con il Lecce che resta appostato nella metà campo viola.

30' Prova a partire in velocità Nzola per il taglio di Beltran che però non aggancia il pallone.

28' Lecce padrone del campo adesso, con la Fiorentina che appare totalmente disorganizzata su tutti i fronti.

25' Palo del Lecce! Banda trova Krstovic in area, che si aggiusta il pallone e va al tiro centrando in pieno il palo!

22' Ancora Lecce in attacco con un traversone in area per Banda, allontana il pallone Banda.

19' Prova a reagire la Fiorentina con una trama offensiva condotta da Nzola e Beltran, la palla di ritorno poi non arriva a Bonaventura.

17' Gol del Lecce. Oudin va alla battuta su calcio di punizione e segna l'1-0 per i salentini: decisiva forse l'apertura di Sottil in barriera.

14' Martinez Quarta interviene fallosamente su Almqvist al limite dell'area, tanto che inizialmente l'arbitro indica il dischetto per poi revocare la sua scelta per poi assegnare il calcio di punizione. Ammonito il difensore viola.

11' Traversa del Lecce! Su un crossa da sinistra stacca di testa Kaba con il pallone che centra il legno; sulla ribattuta va di testa Almqvist e Terracciano risponde con una parata decisiva.

9' Fiorentina che continua con il possesso palla, ma sbaglia in fase di passaggio.

6' Azione di Sottil che cerca un compagno sul primo palo, chiude sul cross teso la difesa del Lecce.

3' Squadre in fase di studio, con la Fiorentina che prova a fare girare il pallone.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Lecce-Fiorentina è l'anticipo del venerdì di questa ventiquattresima giornata di Serie A. I ragazzi di Italiano si presentano al ‘Via del Mare’ in cerca della prima vittoria in campionato di questo 2024; subito convocato il nuovo arrivato Belotti. Periodo difficile anche per i padroni di casa, con una sola vittoria nelle ultime diciassette giornate.

