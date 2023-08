In serata nuovo contatto (decisivo) tra Fiorentina e Spezia per Nzola: le cifre

Secondo quanto riporta Sky Sport, nella serata di oggi ci sarà un nuovo contatto tra Fiorentina e Spezia per chiudere l'affare Mbala Nzola. L'attaccante franco angolano classe 1996 viaggia spedito in direzione Firenze, con i due club al lavoro per arrivare all'intesa totale che potrebbe arrivare proprio da questo prossimo incontro.

Operazione da circa 10 milioni di euro. Rimane da capire se nell'accordo ci sarà anche una contropartita tecnica che andrà allo Spezia (Pierozzi?).