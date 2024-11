L'ex CT dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha parlato a Radio Bruno Toscana del suo ex giocatore Moise Kean, oggi alla Fiorentina: “Ho avuto Kean dall'Under 19, è un ragazzo con grande potenzialità. Aveva solo bisogno di fiducia, sono contento per lui, ha grande forza e fisicità. Adesso ha più opportunità di giocare, cosa che prima non aveva avuto”.

Nicolato tesse le lodi di Kean

“Come giocatore, non mi sembra particolarmente cambiato. Ha una velocità superiore alla media e sa di essere una pedina importante della squadra. Tecnicamente è un buon giocatore, ma fisicamente è super. Irraggiungibile quando attacca la profondità: se i compagni capiscono le sue caratteristiche e lo lanciano bene, diventa imprendibile”.

Poi su Ranieri

"Ha grande intelligenza e capacità di lettura. Con me aveva giocato un mondiale Under 20 da protagonista. È cresciuto molto di personalità, anche grazie all'esperienza in Serie C. È uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere".