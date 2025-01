La Gazzetta dello Sport: L'intesa per Man, ma l'impianto tattico non regge

Una pagina sulla Fiorentina presente stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 32

Il titolone sui viola è: “Prove di risalita”. E ancora: “Fiorentina, serve un nuovo assetto Senza Bove non c'è più equilibrio”. Sommario: “Due soli punti nelle ultime sei partite per Palladino, impianto tattico che non regge: i viola devono ricaricarsi”.

L'intesa per Man

In taglio basso invece si parla di mercato: “Kayode saluta: Va al Brentford Per Man intesa tra i 12 e i 15 milioni”.