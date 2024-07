Nzola il gancio della Fiorentina per far entrare Lucca

Moise Kean ha firmato per la Fiorentina e un posto nel ruolo di centravanti a questo punto è occupato.

Nzola sul piede di partenza

L'altro invece per il momento vede M'Bala Nzola in sella. Ma solo per il momento. L'angolano è sul piede di partenza e non stupisce nessuno la presenza del suo procuratore, Giovanni Branchini, ieri al Viola Park.

Via l'angolano per fare entrare Lucca

L'ex Spezia è il gancio che il club viola utilizzerà per far entrare Lorenzo Lucca. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, ci sono tre squadre pronte a prenderlo Lecce e Cagliari in Italia e Fenerbahce all'estero. La Fiorentina vorrebbe venderlo a titolo definitivo o al più in prestito con obbligo di riscatto per poter poi lanciare l'assalto deciso al centravanti dell'Udinese.