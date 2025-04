Il giornalista Sandro Sabatini sul proprio canale YouTube ha commentato la partita di sabato sera fra Milan e Fiorentina.

“La partita di sabato sera è stata molto divertente perché tutte e due le squadre potevano vincere. I rimpianti maggiori li ha la Fiorentina che ha sbagliato quando si è ritrovata avanti 2-0. la partita era fondamentale per la corsa Champions e sul doppio vantaggio ha continuato a giocare i maniera offensiva lasciando spazio al Milan, soprattutto sulle corsie laterali. Palladino spesso è stato criticato per essere troppo difensivo, ma a San Siro è successo l'esatto opposto”.

Sabatini ha poi continuato prendendo in considerazione i singoli giocatori della Fiorentina “Kean è un attaccante formidabile, un bomber vero, il migliore in campo assieme a Maignan. Con una punta come lui i rossoneri avrebbero vinto sicuramente questa partita. Fagioli non ha giocato così bene come le ultime volte, però fa sempre delle magie che si vedono di rado, il lancio da cui parte il secondo gol e il cross per Dodo sulla rete annullata del brasiliano sono due giocate pazzesche. Oltre a Kean grandissima partita di De Gea che i viola lo devono ringraziare perché senza di lui rischiavano anche di perdere”.