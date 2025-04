L'ex portiere della Juventus e del Parma, Gianluigi Buffon, su DAZN ha espresso il proprio pensiero sul match giocato dai viola, sabato sera.

“Occasione buttata”

“La Fiorentina ha buttato via una grossa occasione sabato sera” ha detto sulla partita pareggiata dai gigliati col Milan (i viola si erano ritrovati in vantaggio per 2-0 dopo dieci minuti di gioco).

“Kean tenga di conto di quello che sta facendo a Firenze”

Poi ha parlato approfonditamente anche di Moise Kean: “Il mio consiglio per lui? E' quello di fare ciò che lo rende felice e che lo fa rendere al meglio. Ci sono giocatori che hanno bisogno di determinati ambienti per poter performare e probabilmente Moise a Firenze, in questa città e con questi tifosi, ha trovato questo tipo di situazione. Ed è una situazione che ha un valore e lui ne deve tenere conto”.