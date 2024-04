Belotti e un futuro nel congelatore. Il Gallo deve battere altri colpi, sennò...

Fiorentina avanti tutta con Belotti, in Conference e non solo: sarà lui il centravanti titolare in questa fase finale della stagione, con Nzola ridotto ormai al ruolo di comparsa e Beltran spostato in un altro ruolo rispetto al centravanti e dove rende molto di più.

Ma per il futuro? Se fino a qualche settimana fa le probabilità che rimanesse a Firenze erano alte, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, adesso Pradè e i suoi stanno valutando la futuribilità di un attaccante che sembra essere in fase calante.

Arrivato in prestito secco dalla Roma, i discorsi su un eventuale prolungamento in viola sono ad oggi congelati, in attesa che il Gallo batta qualche altro colpo. Questo perché è fermo al gol realizzato contro il Frosinone alla sua seconda presenza in viola e che aveva illuso un po' tutti.