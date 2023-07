Caressa: "A Batistuta è mancato vincere uno Scudetto a Firenze. Nel 1999 la Fiorentina perse una grande opportunità"

Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato sul suo canale YouTube dell'ex bomber della Fiorentina Gabriele Omar Batistuta, inserendolo tra i suoi giocatori preferiti di sempre: “Un giocatore pazzesco che abbiamo avuto la fortuna vedere all'opera nel nostro campionato. 168 gol con la Fiorentina, portandola a livelli altissimi tra trofei e partite memorabili in Europa. Quelli erano anni in cui gli attaccanti argentini andavano molto bene in Italia, e Batistuta era uno che segnava in tutte le maniere”.

Poi ha aggiunto: “Quello che è mancato a Batistuta è stato vincere uno Scudetto a Firenze. La Fiorentina ci andò vicina nel 1998/1999, quando il Re Leone si infortunò e poi ci fu la famosa fuga di Edmundo al Carnevale di Rio. La Fiorentina quell'anno perse una grande opportunità, perché nel girone d'andata era stata veramente la squadra più forte e avrebbe potuto essere più continua anche nella seconda parte di stagione. Penso che quella fu la stagione in cui i viola arrivarono più vicini allo Scudetto”.