La Nazione: Grandi manovre, Parisi e vice bomber, che si fa?

Due pagine sulla Fiorentina presenti nell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

Apertura per: “Grandi manovre, primi appunti Corsa Champions e mercato Parisi e vice bomber, che si fa?”. Sottotitolo: “La società inizia a valutare le posizioni dei giocatori (in entrata e in uscita) per gennaio. Il ‘bar sport’ delle punte ha già proposto Djuric, Simeone e Lapadula. L'affare Biraghi".

Pagina 5

Qui c'è: “La svolta d'autunno Dalla Lazio al secondo posto Cavalcata Champions”. Sottotitolo: “Il modulo, l'effetto Franchi, il terzo miglior attacco e la terza difesa Se il ritmo rimanesse lo stesso la squadra chiuderebbe a 79 punti”.