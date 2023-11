Corriere dello Sport-Stadio: Beltran più Nzola il paziente Italiano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Jack senza fine", dove Jack è ovviamente Bonaventura. Sommario: "Indispensabile per la Fiorentina e per la Nazionale: "Quando si gode della fiducia totale di tecnico e club è più facile esprimersi. Io sono maturato". E Commisso pensa al rinnovo fino al 2025".

Pagina 30

In apertura: “Doppio Jack indispensabile per Spalletti e la Fiorentina”. Sottotitolo: “Il ct lo ha rivoluto in Nazionale: ”Faremo grandi prestazioni, ma sarà durissima" E la società viola sta preparando il rinnovo". In taglio basso: “Kayode non si risparmia: torna e punta il Diavolo”.

Pagina 31

Si cambia argomento con: “Beltran più Nzola il paziente Italiano”. Sottotitolo: “Il tecnico ricorderà all’argentino i due gol europei, all’angolano le 99 gare fatte insieme. E ora...”.