Ecco la cura di Italiano per Beltran e Nzola. E c'è anche una soluzione 'rivoluzionaria'

Vincenzo Italiano ha un compito ben preciso adesso: per accompagnare la Fiorentina al definitivo salto di qualità, il tecnico viola deve anche saper valorizzare Lucas Beltran e M'Bala Nzola.

Fattore da sfruttare

L'argentino non è stato convocato dalla propria Nazionale e quindi rimarrà in questi giorni a lavorare al Viola Park. Questa permanenza è un fattore sicuramente da sfruttare.

Le inattese difficoltà di Nzola

La cura di Italiano riguarderà anche Nzola, perché ha avuto difficoltà d’inserimento e di rendimento che sono senza dubbio meno attese, perché l'ex Spezia non aveva la necessità di fare la conoscenza con un calcio nuovo e con un allenatore sconosciuto.

Uno o l'altro? Magari insieme

Questa cura, si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, consisterà anche nel provarli insieme, farli giocare accanto in posizioni che esaltino le caratteristiche e i movimenti di ciascuno (esclusivo punto di riferimento offensivo Nzola, non esterno ma una via di mezzo fra centravanti e trequartista Beltran).