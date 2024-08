Pedullà: "La Fiorentina vuole chiudere oggi per Gudmundsson. Nico Gonzalez? Ormai anche Commisso ha capito di non poterlo trattenere"

Sul proprio canale YouTube il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha dato alcuni aggiornamenti sulla vicenda Gudmundsson: “Fosse dipeso da lui sarebbe già a Firenze. E' la prima scelta di Palladino e ora sia la Fiorentina sia il giocatore hanno fretta. C'è un'intesa di massima sulla base di circa 25 milioni, i viola vogliono chiudere nella giornata di oggi. Non è un ultimatum, diciamo più una necessità. Pradé si aspetta il via libera da parte del Genoa, che nel frattempo ha chiuso per Fabio Silva dal Wolverhampton”.

“Commisso ha capito di non poter trattenere Nico"

Sull'interesse dell'Inter: “C'è stata, ma il club nerazzurro non si può muovere finché non piazza Arnautovic o Correa. La Fiorentina comunque ha fretta perché non vuole rischiare brutte sorprese, e anche perché l'arrivo di Gudmundsson sbloccherebbe il passaggi di Nico Gonzalez alla Juventus. D'altronde l'argentino vuole andare via, a Commisso questa situazione non è piaciuta ma ormai ha capito e che non può trattenerlo”.