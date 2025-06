Una pagina sulla Fiorentina, presente all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 26

Il titolone è: “Duello per Gud”. E ancora: “Fiorentina in attesa Bologna s'informa L'islandese conteso”. Sottotitolo: “I viola non eserciteranno il riscatto da 17 milioni entro il 24 giugno. E i rossoblu fiutano il ‘colpo’”.

Il giorno di Dzeko

In taglio basso c'è: “E' il grande giorno di Dzeko Visita, firma e Viola Park”.