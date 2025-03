Corriere dello Sport-Stadio: Pablo Marì scala posizioni in difesa

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina dedica ampio spazio alle vicende di casa Fiorentina.

Prima pagina

In taglio basso il quotidiano riprende l'intervista a Giuseppe Rossi intitolando: “Pepito: Firenze è casa mia” continuando “Domani al Franchi la sua partita di addio al calcio”.

Pagine 22-23

Nelle pagine interne Il Corriere scrive degli approfondimenti riguardanti su due nuovi arrivati in casa viola che stanno avendo rendimento opposto nel gioco di Palladino, Zaniolo e Pablo Marì. In taglio alto quotidiano sportivo intitola: “Zaniolo, qualcosa può cambiare”, in taglio basso invece “Pablo Marì, la scalata in difesa”. Nella pagina successiva il quotidiano pubblica un'intervista all'ex viola Giuseppe Rossi: “Firenze, per sempre la mia seconda casa”. In taglio basso fa il punto sul rinnovo di un centrocampista “Mandragora pronto a restare a lungo”.