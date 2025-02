“Al Milan non si può dire di no”: lo sgambetto di Galliani al mercato della Fiorentina e il favore alla sua ex squadra

Warren Bondo è stato più volte accostato alla Fiorentina in questa finestra di mercato. L'ormai ex Monza sarebbe stato ideale nelle schiere viola conoscendo già il mister Palladino e portando quella fisicità che spesso è mancata al centrocampo gigliato. Il calciomercato però ha delle leggi tutte sue e l'operazione fra la Fiorentina e il Monza non è andata in porto. Nonostante ciò, il giovane francese si è spostato dalla città brianzola in direzione Milano, sponda rossonera.

La trattativa fra Milan e Monza è stata fulminea anche grazie al passato di Adriano Galliano. La Gazzetta dello Sport rivela che il dirigente del Monza, storico direttore sportivo rossonero ai tempi della presidenza Berlusconi, abbia rifiutato categoricamente le offerte della Fiorentina ritenendo il valore di Bondo non inferiore a 15-20 milioni di euro.

Galliani però, di fronte alla richiesta di acquisto del Milan avrebbe detto: “Al Milan non si può dire di no”, così l'affare si è sbloccato e Bondo si è trasferito ai rossoneri per (soli) 10 milioni, più eventuali 2 di bonus.