La Nazione: C'è ancora da matare il Toro

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: "Viola, serata da corrida". A pagina 4 in taglio alto: "A Torino per la riprova della continuità. Uno scontro con l'Europa al centro. Belotti affronta il suo nobile passato". A pagina 5 in taglio alto: "Italiano non si fida e detta la ricetta anti Toro. ‘Replicare l’intensità vista contro la Lazio'". In taglio basso: “Cresce l'attenzione per le sfide col Maccabi. Porte chiuse al Franchi? Si va verso il no”. A pagina 7: "In mediana torna Duncan. E Dodò è fra i convocati", di spalla: “La solitudine del mister. Ma se il gruppo lo segue…”.