Speciale: "Ma quale rivalità con il Pisa, l'unica possibile è l'Arno! Ed è da 23 anni che..."

Luca Speciale, giornalista di La7 e grande tifoso della Fiorentina, sul suo profilo X ha espresso il suo commento su quello che è il contesto della prossima gara dei viola contro il Pisa, specificando che, a suo parere, non si può parlare di rivalità tra le due tifoserie.

“Non parlate di rivalità”

Speciale ha postato questo messaggio sul social network con tanto di immagine del Sommo Poeta Dante Alighieri con la maglia viola numero 10: "Sarà sfida salvezza, ma non parlate di RIVALITÀ, perché l’unica possibile è l’Arno! Dal latino RIVUS: ‘chi divide con altri l’acqua di un fiume per irrigare i rispettivi campi’. Con il Pisa solo 15 precedenti in A… e prima di settembre non ci si vedeva da 23 anni".

Il post originale

Di seguito il post originale di Luca Speciale: