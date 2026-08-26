C'è distanza tra Fiorentina e Nottingham per Dodô. Troppo bassa l'offerta degli inglesi, ora...

Sembrava tutto ormai fatto per la cessione di Dodô, invece non sarà così semplice. Il Nottingham Forest sta provando a chiudere, ma è ben lontano dal riuscirci.

Dodô-Nottingham, matrimonio rimandato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'affare tra Fiorentina e Nottingham Forest per Dodô è tutt'altro che fatto, anzi. Si registra una sensibile distanza tra la domanda del club viola e l'offerta degli inglesi, che si aggira appena intorno ai 7 milioni di euro.

La distanza con la Fiorentina

La Fiorentina ha già ritenuto troppo bassa l'offerta. La richiesta resta intorno ai 10 milioni circa, in ogni caso per ora è molto distante la posizione.