Il punto sul mercato: l'Arabia chiama Kean, ma lui non ci pensa nemmeno. Regista? Ora il ventaglio è ampio

Giornata caratterizzata da quattro cessioni ufficiali in casa Fiorentina. Il difensore Moreno ha salutato direzione Levante, in Spagna, il giovane centrocampista Harder è stato prelevato in prestito dal Padova, dopo aver prolungato fino al 2029 con il club viola, mentre Baroncelli è stato annunciato dal Gubbio, in Serie C e il portiere Tognetti al Grosseto in Serie D.

Tutto tace sul fronte Kean

Detto questo, non si registrano rilevanti novità sul fronte Kean. L'attaccante italiano è ancora saldamente della Fiorentina, nonostante il chiaro interesse dell'Al Hilal di Inzaghi. Il giocatore prende tempo per riflettere ma la sua intenzione - almeno per il momento - non sarebbe quella di lasciare per andare a giocare in Arabia.

E il play?

Capitolo regista. La trattativa per Bernabé è complicata, seppur ancora in piedi. Il Parma ha alte richieste, il giocatore non ha ancora le idee chiare. Se l'affare non dovesse andare in porto, restano vive le opzioni Bennacer e Asllani, con il secondo avvantaggiato sul primo. Attenzione anche al nome di Nicolussi Caviglia, retrocesso con il Venezia la scorsa stagione.