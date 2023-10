Un caso che ha indubbiamente scosso il movimento calcistico della Repubblica Ceca. E' quello riguardante il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak.

Il selezionatore della Nazionale, Jaroslav Šilhavý, lo ha escluso dai convocati dalla scorsa primavera: “Fuori a causa del suo comportamento” ha fatto sapere allora anche se quello che è successo realmente non è stato poi specificato.

In questi giorni però Barak ha alzato la cornetta, ha chiamato direttamente Šilhavý, per cercare di chiarirsi con lui. E, forse, è riuscito nel risultato visto che per molti, il suo ritorno nelle partite di novembre contro Polonia e Moldavia è considerato una mera formalità.

"L'allenatore ci ha informato che è in contatto con Antonín Barák, che è previsto un incontro. Non è possibile dire di più in questo momento", ha detto martedì il presidente della Federcalcio della Repubblica Ceca, Petr Fousek.