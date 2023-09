Prestazione, qualità, certezza e un coniglio dal cilindro, la formula per spazzare via nubi e primi dubbi di mercato. Italiano come Spalletti

Infortuni, problemi da risolvere. Mina, Gonzalez super impiegato, le parole di Barone che fanno trapelare un po’ di tensione e di preoccupazione in casa della Fiorentina. Il momento non è semplicissimo e occorrerebbe una grande prestazione contro l’Atalanta per spazzare via le prime nubi e i primi dubbi sul mercato, sull’allenatore, sulle scelte estive.

La prestazione, conterà quella, come conterà il risultato. Battere l’Atalanta, quantomeno non perdere per tenere nel mirino una squadra che, sulla carta, dovrà competere con i viola per un posto in Europa. Ci vorrà un grande Franchi, un tifo passionale, per aiutare una squadra che inevitabilmente, dopo la sbornia di gol e di complimenti della prima giornata di campionato, è tornata con i piedi per terra. E forse con qualche timore reverenziale. Proprio quello di cui non c’è bisogno.

Certezza, la Fiorentina ha bisogno di certezza. Di trovare le reti dei suoi centravanti, di fare un po’ come l’Italia di Spalletti, capace di rialzarsi e di sfoderare una prestazione da applausi proprio nella partita più complicata.

Qualità. Come negli azzurri, anche in viola occorrerà la qualità e la velocità degli uomini migliori. Mordere, avere ferocia, ripartire velocemente, giocare su ritmi alti. La sosta del campionato, sulla carta, ha portato in casa gigliata più problemi che soluzioni. Soprattutto in difesa dove Italiano non avrà grande scelta. L’infortunio di Mina non ci voleva. Ma occorre anche essere sinceri: capita ad un calciatore sul quale c’erano già tanti dubbi sulle sue condizioni fisiche, sul suo stato di forma. Un acquisto a zero euro, una scommessa, che in questo inizio di stagione non è certamente stata vinta.

Tocca ad Italiano adesso tirare fuori il coniglio dal cilindro. Tocca a Firenze sostenere la squadra. C’è ancora tutto il tempo e tutte le possibilità per rendere questa stagione divertente. Proviamoci, tutti insieme.