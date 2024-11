Alla ricerca del vice-Kean, spuntano due nuovi nomi dalla Serie A. Ma Djuric rimane la priorità per Palladino

Come già detto più volte, la priorità del mercato invernale della Fiorentina sarà quella di trovare il sostituto adatto per far rifiatare Moise Kean. Si è fatto spesso il nome di Milan Djuric, attaccante d'esperienza già allenato da Palladino: secondo Calciomercato.com, sono spuntate due nuove piste che la Fiorentina proverà a seguire.

Una scommessa e un'occasione

Nelle ultime ore è infatti spuntato il nome di Divock Origi, 29enne belga di proprietà del Milan, ma “parcheggiato” nella squadra B (il Milan Futuro, che milita in Lega Pro) dove non ha raccolto neanche un minuto finora. Il Milan lo acquistò a parametro zero, e gli sta pagando un contratto di 4 milioni di euro netti: sarebbe questo il principale ostacolo nell'eventuale trattativa coi rossoneri. Poi, più come opzione che come idea concreta, è tornato di moda il nome di Lorenzo Lucca: pista difficile, in quanto è probabile che l'Udinese spari alto per il suo bomber.