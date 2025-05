S avvicina Fiorentina-Bologna, ultima gara della stagione in casa. Ormai è praticamente impossibile pensare a una rimonta per l'Europa, ma un motivo d'interesse per la partita sarà il debutto in campo della nuova maglia viola Home. A tal proposito, il club ha pubblicato poco fa un video, uno spoiler di qualche dettaglio della divisa: forti richiami agli anni '90, con le bande bianche sui lati. Tutto bello… ma non sembra un grande oggetto di interesse.

Sui social, nei commenti sotto al video pubblicato, domina la rabbia dei tifosi viola. Non si placa la contestazione di fronte a una stagione estremamente deludente sul finale: tanti i commenti negativi nei confronti di un'annata che ha deluso tutti. Tanta ironia ("Chissà quante altre coppe vinceremo con questa maglia") e anche tanta frustrazione ("Ma ci prendete in giro?"). Per saperne di più… basta un giretto su Instagram.